На яку безкоштовну допомогу українці можуть розраховувати при інсульті: перелік послуг

Cтало відомо, на яку безкоштовну допомогу українці можуть розраховувати при інсульті. В Національній службі здоров’я України надали відповідне роз’яснення, передає NNS.
Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, яке призводить до пошкодження головного мозку. Що є однією з головних причин смертності та інвалідності в Україні. Вчасна та кваліфікована медична допомога істотно знижує такий ризик.
Безкоштовна медична допомога при інсульті входить до пріоритетних послуг Програми медичних гарантій. До її складу входить:
- Первинний огляд;
- Нейровізуалізація (комп’ютерна чи магнітно-резонансна томографія);
- Анестезія за потреби;
- Тромболітична терапія (при ішемічному інсульті);
- Моніторинг клінічних, біохімічних показників, рівня електролітів, лабораторних показників системи гемостазу, електрокардіограми;
- Заходи із вторинної та третинної профілактики захворювання;
- Реабілітація в гострому періоді та переведення пацієнтів до відділення реабілітації для допомоги у відновному періоді за потреби.
Договір з НСЗУ має 254 лікарні які надають допомогу за пакетом “Медична допомога при гострому мозковому інсульті”.
Яку паліативну допомогу можуть отримати українці, – НСЗУ