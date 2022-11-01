На яку безкоштовну допомогу українці можуть розраховувати при інсульті: перелік послуг

Cтало відомо, на яку безкоштовну допомогу українці можуть розраховувати при інсульті. В Національній службі здоров’я України надали відповідне роз’яснення, передає NNS.

Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, яке призводить до пошкодження головного мозку. Що є однією з головних причин смертності та інвалідності в Україні. Вчасна та кваліфікована медична допомога істотно знижує такий ризик.

Безкоштовна медична допомога при інсульті входить до пріоритетних послуг Програми медичних гарантій. До її складу входить:

Первинний огляд;

Нейровізуалізація (комп’ютерна чи магнітно-резонансна томографія);

Анестезія за потреби;

Тромболітична терапія (при ішемічному інсульті);

Моніторинг клінічних, біохімічних показників, рівня електролітів, лабораторних показників системи гемостазу, електрокардіограми;

Заходи із вторинної та третинної профілактики захворювання;

Реабілітація в гострому періоді та переведення пацієнтів до відділення реабілітації для допомоги у відновному періоді за потреби.

Договір з НСЗУ має 254 лікарні які надають допомогу за пакетом “Медична допомога при гострому мозковому інсульті”.

Яку паліативну допомогу можуть отримати українці, – НСЗУ