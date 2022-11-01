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На яку безкоштовну допомогу українці можуть розраховувати при інсульті: перелік послуг

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Cтало відомо, на яку безкоштовну допомогу українці можуть розраховувати при інсульті. В Національній службі здоров’я України надали  відповідне роз’яснення, передає NNS.

Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, яке призводить до пошкодження головного мозку. Що є однією з головних причин смертності та інвалідності в Україні. Вчасна та кваліфікована медична допомога істотно знижує такий ризик.

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Безкоштовна медична допомога при інсульті входить до пріоритетних послуг Програми медичних гарантій. До її складу входить:

  • Первинний огляд;
  • Нейровізуалізація (комп’ютерна чи магнітно-резонансна томографія);
  • Анестезія за потреби;
  • Тромболітична терапія (при ішемічному інсульті);
  • Моніторинг клінічних, біохімічних показників, рівня електролітів, лабораторних показників системи гемостазу, електрокардіограми;
  • Заходи із вторинної та третинної профілактики захворювання;
  • Реабілітація в гострому періоді та переведення пацієнтів до відділення реабілітації для допомоги у відновному періоді за потреби.

Договір з НСЗУ має 254 лікарні які надають допомогу за пакетом “Медична допомога при гострому мозковому інсульті”.

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