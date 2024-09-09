У 6 областях нові знеструмлення 9 вересня через бойові дії – «Укренерго»

У 6 областях України нові знеструмлення 9 вересня у понеділок через бойові дії.

Про це повідомляють в «Укренерго», передають «Новини України – НСН».

У 6 областях нові знеструмлення 9 вересня

Станом на ранок 9 вересня через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Херсонській і Чернігівській областях.

Своєю чергою, за інформацією Міністерства енергетики України, минулої доби, крім зазначених шести регіонів, ворог атакував енергетичні об’єкти також у Запорізькій області.

“У Донецькій області під час обстрілу знеструмлювалось кілька підстанцій, а також шахта. На момент інциденту в шахті залишались 74 працівники, усіх виведено на поверхню”, – зазначили в міністерстві.

Минулої доби енергетики відновили електропостачання 17 328 споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій і технологічних порушень.

Ситуація в енергетиці 9 вересня

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок понеділка залишилися без електропостачання 538 населених пунктів.

За даними “Укренерго”, імпорт електроенергії 9 вересня здійснюватиметься протягом доби з Румунії, Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 12749 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1287 МВт.

Також, за інформацією системного оператора, на початку робочого тижня зріс рівень споживання електроенергії.

“Сьогодні, станом на 9:30, рівень споживання був на 6,2% вищим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня – в п’ятницю, 6 вересня. Це пояснюється відсутністю застосування заходів обмеження”, – пояснили в НЕК.

Як повідомлялося, відключення електроенергії в понеділок, 9 вересня, не прогнозуються.

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