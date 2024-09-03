Удар по підстанції на Дніпропетровщині і поранені енергетики на півночі: ситуація зі світлом в Україні 3 вересня

Ситуація зі світлом в Україні 3 вересня залишається важкою. Цієї ночі росіяни завдавали нові удари по енергетиці. На Дніпропетровщині загорілась підстанція, на Чернігівщині і Сумщині – поранено енергетиків.

Про це повідомляють у Міненерго, передають «Новини України – НСН».

Ситуація зі світлом в Україні 3 вересня

Протягом усієї доби застосовуються обмеження споживачів.

На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть з 0:00 до 24:00.

За даними Укренерго, в низці областей України посилили відключення енергопостачання.

А саме:

Прикарпаття

“Укренерго” розпорядилось продовжити застосування двох черг графіків погодинних відключень до 14:00. У зв’язку з цим:

додатково з 12:00 до 13:00 буде вимкнена черга 4;

з 13:00 до 14:00 буде вимкнена черга 3.

Кіровоградська область

Відповідно до змін в графіках, відключення протягом доби діятимуть:

1 черга: 14-16, 22-24;

2 черга: 10-12, 18-20, 22-24;

3 черга: 10-12, 18-20;

4 черга: 12-14, 20-22;

5 черга: 12-14, 16-18;

6 черга: 16-18, 20-22.

Миколаївська область

З 12:00 відключатимуть одночасно дві черги: окрім другої черги додатково знеструмлять й першу.

Чернігівська область

Згідно з командою “Укренерго”, з 12:00 до 14:00 застосовуватиметься дві черги графіків погодинних відключень. Відповідно відключатимуться 6 та 2 черги.

Волинська область

Введено додаткові години відключень у графік на 3 вересня: 3-тя черга з 12:00 до 14:00.

Черкаська область

Були додані черги на вимикання.

Згідно з оновленими графіками, світло відключатимуть:

12:00-13:00 4 та 5 черги;

13:00-14:00 4 та 5 черги;

14:00-15:00 6 черга;

15:00-16:00 6 черга;

16:00-17:00 1 та 2 черги;

17:00-18:00 1 та 2 черги;

18:00-19:00 3 та 4 черги;

19:00-20:00 3 та 4 черги;

20:00-21:00 5 та 6 черги;

21:00-22:00 5 та 6 черги;

22:00-23:00 1 та 2 черги;

23:00-24:00 1 та 2 черги.

Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Через значні пошкодження, спричинені масованими атаками з боку ворога, ситуація в енергосистемі залишається складною. До того ж, російські війська не припиняють щоденних обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури.

Наслідки обстрілів

Дніпропетровська область: внаслідок атаки БПЛА на підстанції виникло загорання. При цьому знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Загорання ліквідоване.

Також внаслідок бойових дій на кількох підстанціях Дніпропетровщини вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення для усіх споживачів відновлено.

Донецька область: внаслідок обстрілу відключилась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.

Чернігівська область: через атаку БПЛА знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення частково відновлено за резервною схемою.

Стан мереж

Чернігівська область: з технологічних причин відключалось обладнання підстанції, при цьому знеструмлювались побутові споживачі, місцева промисловість, а також залізниця (порушень руху потягів не було). Живлення відновлено для всіх споживачів.

Сумська область: через технологічні порушення відключалось обладнання на одній із підстанцій, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

Полтавська область: внаслідок технологічних порушень знеструмлювалось кілька підстанцій та побутові споживачі у двох областях. Живлення відновлено.

Донецька область: через низову пожежу біля повітряної лінії знеструмлювались підстанції та побутові споживачі.

Нещасні випадки

Сумська область: під ворожу атаку дроном потрапила ремонтна бригада, внаслідок чого водій отримав поранення, його доставлено у лікарню.

Чернігівська область: під час атаки БПЛА на енергетичний об’єкт троє працівників отримали посічені поранення. Усіх постраждалих доставлено до лікарні.

Знеструмлення споживачів

Минулої доби енергетики відновили живлення для 38 684 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 545 населених пунктів.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.51 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Експорт

Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.

Ще новини України: Масована повітряна атака 26 серпня: загиблі і поранені люди, удари по енергетиці, пожежі – все, що відомо (фото, відео)