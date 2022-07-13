Орки шалено виють через високоточні удари HIMARS, а полковники і генерали йдуть до пекла пачками

Орки шалено виють через високоточні удари HIMARS, – пише Алла Рядинська, кореспондент АрміяInform, передає NNS.

І як тут не завиєш, коли тільки внаслідок удару 11 липня по базі окупантів у Новій Каховці знищено близько 150 росіян, зокрема генерала та ще п’ятьох офіцерів. Про таке повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. А скільки боєприпасів вже злетіло у повітря гарними феєрверками? І це, як то кажуть, ми ще не починали…

Аби трохи додати вам оптимізму у цей непростий час, пропонуємо ознайомитися з матеріалом Алли Рядинської. І, звісно ж, свідченнями “виття на рашистських болотах”.

“Останній тиждень видався для російських окупантів, м’яко кажучи, не дуже, – пише журналістка. – Ступінь «недужості» вимірюється десятками знищених складів з боєприпасами, аеродромом, казармами з окупантами та місцями розташування техніки.

Склади горіли по всій тимчасово окупованій території України, а розпачливе виття недолюди виливають у соцмережах. Фейкові перемоги міністерства вбивств цивільних громадян справі не зарадили: важко вірити «мільйонам знищених бендеровців», коли всю ніч чуєш, як російські снаряди до РСЗВ, ППО та артилерії вибухають на околицях міст. Не допомагають навіть постановочні обстріли цивільної інфраструктури, які російські фашисти влаштовують для того, щоб звинуватити ЗСУ, — орки та колаборанти починають здогадуватись, що труба від «Урагана», яка стирчить хвостом на схід з даху багатоповерхівки — це не дії українських військових, а «подарунки» мишебратської росії вигаданим «молодим республікам».

Склади з боєприпасами вибухали в Харцизьку, Іловайську, Донецьку, Макіївці, Горлівці, Кадіївці, Алчевську, Ясинуватій. Вибухи були в Херсонській і Запорізькій областях: в Чорнобаївці, Скадовську, Таврійську, Новій Каховці. Горіло яскраво, як зазвичай горять склади з ПСМ або боєприпасами. Згоріло «найголовніше з головних командувань командуваннями» окупантів на Херсонщині, про що окупанти жаліються у телефонних розмовах.

Від «зради» в рядах путіністів аж сліпить очі: орки закликають звільнити так зване керівництво (російською мовою це значить ліквідувати, як було, наприклад, ліквідовано терориста олександра захарченка), здаватись «укропам» та втікати, а іноді взагалі просто змиритися з поразкою й чекати деокупації. Причини «бавовни» російська наволоч вигадує також різноманітні, деякі з них тягнуть на Оскар — специфічний, духовний.

Завили гучніше, ніж зазвичай виє терорист гіркін, який з терористами у 2014 році захопив українське місто Слов’янськ. Риторика російського найманця вийшла на новий рівень: він вже чи не закликає окупантів рити собі могили, лягати в них і накриватись ганчіркою, адже «друга армія світу перетворилась на зборище тєрпіл».

«Зрада» рясно доповнюється відеодоказами, де мешканці окупованих міст знімають з вікон феєрверки та канонаду, як салюти на параді. Наводимо найкращі експонати з колекції «перемог» «другої армії світу».

Скриншоти з російських телеграм-каналів та соцмереж.