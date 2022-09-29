Оприлюднено кадри бою на Херсонському напрямку: що відбувається на південному фронті

Оприлюднено кадри бою на Херсонському напрямку, передає NNS. Відео надали журналістам у Криворізькій районній військовій адміністрації.

Зазначається, що українські військові б’ються як леви за кожний клаптик рідної землі.

Що відбувається на південному фронті

Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямі стабільно напружена, але контрольована, – повідомляє ОК «Південь».

Підрозділами ЗСУ продовжується закріплення на вивільнених територіях, ведення тактичних боїв, вогневий та психологічний тиск на ворога для послаблення його позицій.

В районі Хрещенівки нашими активними діями подавлено ворожий опорний пункт.

Противник продовжує намагання утримати тимчасово окуповані території, прагне протидіяти реалізації наших задумів, часом робить спроби диверсійно-розвідувальних чи штурмових дій.

Так, силами до роти в напрямку Безіменного від Чкалового намагався покращити своє тактичне положення. Успіху не мав, із втратами відступив.

Не припиняється ворожими підрозділами і повітряна розвідка. В протидію цієї активності 3 безпілотних розвідника типу «Орлан-10» нашими підрозділами збиті.

Продовжуючи обстріли наших позицій та прилеглих до лінії фронту територіальних громад із цивільним населенням з різних видів озброєння, ворог наніс ще й 6 авіаударів, в тому числі трьома крилатими ракетами типу «повітря – повітря» по літаках наших Повітряних Сил. Без втрат нашої авіації.

Ввечері ворожею авіацією нанесено ракетний удар п’ятьма ракетами класу «повітря – поверхня» Х-59 в напрямку Дніпропетровщини та Запоріжжя. 4 ракети знищено силами протиповітряної оборони Повітряного командування “Схід”, 1 влучила в підприємство з переробки зернових на Криворіжжі. Є пошкодження виробничих об’єктів. Без людських втрат.

Нашою авіацією нанесено 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі, по чотирьом районам зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, по двом станціям радіоелектронної боротьби в Бериславському районі і контрольно – по мосту в Новій Каховці.

Підтверджені втрати ворога складають: 18 рашистів, 2️ танки і 6️ одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

8 кораблів ворожого флоту маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя. На бойовому чергуванні 1 вдк та 3 надводних носії 24 ракет «Калібр»

Загроза нанесення ракетних ударів не зникла, на додачу до неї слід зважати на імовірність застосування й дронів-камікадзе по південних регіонах.

Тим часом головний гауляйтер Херсонщини Стрємоусов записав нахабне звернення із Москви, у якому стверджує, що Херсонщина – це росія. Сподівємося, дуже скоро ЗСУ переконають його у зворотньому, а зрадник понесе справедливе покарання.