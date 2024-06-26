Обсяг відключень на вечір збільшили – скільки не буде світла

Укренерго” збільшило обсяги обмежень електропостачання для побутових споживачів увечері 26 червня. Про обсяг відключень на вечір повідомляють “ Новини України – НСН ” посилаючись на прес-службу Укренерго .

За даними прес-служби, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби.

“26 червня 2024 року з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим”, – йдеться в повідомленні

Графіки можна дізнатися на сайтах обленерго.

В “Укренерго” зазначили, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі.

“Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр “Укренерго” вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів”, – йдеться в повідомленні.

Обсяг відключень

Відключення світла останніми днями в Україні стали довшими. Як заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, в ніч на 22 червня знову були масовані обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури, були атаковані об’єкти системи передач, що вплинуло на загальну ситуацію.

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