Багато жителів сучасних новобудов, у яких все на електриці, просять зменшити для них час відключення світла. Чи можливо це зробити.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Facebook-сторінку “ДТЕК Київські електромережі”.

“Друзі, бачимо від жителів деяких сучасних багатоповерхових новобудов прохання зменшити час відключення електроенергії для таких багатоповерхових будинків, у яких всі комунікації залежать від електрики. Розуміємо вас, але технічно неможливо вводити вибіркові обмеження. Ми відключаємо не будинки, а лінії, від яких вони живляться”, – пояснили в “ДТЕК”.

Відключення світла – чи змінюватимуть обмеження для новобудов, які залежать від електрики

У зв’язку з чим, від початку 2022 року, “ДТЕК” радить ОСББ, а також керуючим компаніям знайти альтернативні джерела живлення, які б дозволили продовжувати роботу насосів, систем водопостачання, а також опалення під час відключень.

Ситуація з електроенергією в Україні

Останніми місяцями окупанти посилили масовані атаки по Україні. Обстріли енергоінфраструктури призвели до введення графіків відключення електроенергії. Інколи доводиться вводити і аварійні відключення.

Також, з 1 червня в Україні встановили єдину фіксовану ціну для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

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