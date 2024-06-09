Ціна на хліб значно підвищиться – причини і наслідки страшні

Ціна на хліб критично подорожчає не тільки через війну, виною є також як не грамотна політика влади. Подорожчання можна було б уникнути, якщо б країною не керували фотографи і актори.

У хлібопекарській галузі назріває масштабна криза через відключення електроенергії, дефіцит сировини та брак кадрів. Усе це вже призвело до зростання собівартості випічки хліба. Однак це лише початок, витрати зростуть ще більше. У такій ситуації хлібопекарі будуть змушені вдатися до поетапного підвищення ціни на хліб.

Ціна на хліб значно подорожчає

Про це повідомив президент “Всеукраїнської асоціації пекарів“, директор ТОВ “Київ Хліб” Юрій Дученко в коментарі, який він дав для AgroPortal.ua.

На сьогодні більшості підприємств хлібної галузі присвоєно статус критичної інфраструктури. Тому їм не повинні відключати електроенергію. Однак насправді це не так. Багатьом підприємствам електропостачання відключають поряд з усіма іншими. Причому нерідко це відбувається без попередження, що є найбільш згубним для виробництва хліба, каже Дученко.

“Хлібна галузь споживає не так багато електроенергії, проте аварійні відключення, відключення поза графіком призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання. Не всі заводи мають можливість працювати на генераторах. А ті, які мають, повинні бути попереджені, щоби планово переключити виробництво на аварійну роботу на 2-3 години, не більше”, – каже керівник.

Через відключення світла ламається обладнання і збиваються графіки випічки

Через непрогнозовані відключення світла та несподівані увімкнення чимало підприємств хлібної галузі вже втратили дороговартісне обладнання. І далеко не в усіх є кошти придбати нове. При цьому відключення електроенергії перериває весь виробничий цикл випічки хліба. І якщо світло відключають на 2 години, то графік випуску хліба зміщується на цілих 8 годин.

До того ж, перехід на генератори тягне за собою істотне подорожчання вартості випічки. Так, якщо під час випікання хліба від електромережі в його собівартості електроенергія становить близько 50 копійок, то під час випікання на генераторі вартість електроенергії зростає втричі, до 1,50 гривні.

Підприємствам галузі терміново потрібна грамотна система бронювання працівників

Ще одна проблема, яка вже завдала відчутного удару по галузі – мобілізація працівників. Багато підприємств уже позбулися великої частини персоналу, і були змушені через це змінити графіки роботи, а також скоротити обсяги та асортимент продукції.

Не вистачає потрібної сировини

Ускладнює роботу хлібопекарів також відсутність зерна другого і третього класів. Юрій Дученко вважає, що в ситуацію має втрутитися профільне міністерство. Можливо, під егідою Мінагрополітики потрібно провести спільну зустріч агровиробників, експортерів і хлібопекарів, на якій мають домовитися про обмеження на експорт продовольчого зерна.

“Під егідою профільного міністерства підписувати меморандум з аграріями та експортерами, адже борошномели на сьогодні вже не можуть знайти зерна, щоб сформувати помольні партії. Саме борошно піднялося також у ціні на 25-30%”, – зазначив президент асоціації

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