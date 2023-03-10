У низці областей терміново збудують оборонні споруди – рішення Уряду

У низці областей України терміново збудують оборонні споруди. Таке рішення ухвалив Уряд, повідомляє НСН, посилаючись на офіційний сайт Кабміну. У яких саме регіонах зведуть фортифікаційні споруди, поки що не розголошується.

Уряд ухвалив протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

На сайті Кабміну зазначається, що Міністерству оборони разом із Міністерством фінансів, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством економіки, Генеральним штабом ЗСУ та відповідними ОВА невідкладно у встановленому порядку дано завдання забезпечити будівництво військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях, зокрема з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони.

“Також після визначення обласними військовими адміністраціями потреб на засідання Уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування”, — зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Міністру оборони також дано завдання провести координаційну нараду з представниками відповідних міністерств і відомств.

Які саме області зібралися зміцнювати поки не повідомляється. На сайті вказується лише, що рішення має забезпечити оперативне будівництво фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно.

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