В 6 областях України виявили новий штам коронавірусу «Еріс»: має специфічний симптом

В 6 областях України виявили новий штам коронавірусу «Еріс», повідомляють у МОЗ і розповідають, які він симптоми, передає НСН.

За даними МОЗ, в Україні наразі виявлено 10 випадків штаму «Еріс» – підвиду COVID-19.

«Еріс» — це варіант штаму коронавірусу SARS-CoV-2 «Омікрон», який викликає захворювання COVID-19. Наразі на території України циркулює близько 14 різних штамів вірусу довкола «Омікрону». У кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб відбирають зразки, щоб досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають. Секвенування дозволяє відстежувати наявні штами та характер мутацій, які виникають, — для вживання оперативних заходів в разі збільшення випадків захворюваності восени і взимку.

У період з 2 по 8 жовтня зареєстровано 5 186 випадків захворювання на COVID-19, 18 — летальних, серед людей старше 30 років.

Наразі на території України методом секвенування виявлено 10 випадків підвиду штаму COVID-19 «Еріс». А саме — у 6 областях: Дніпропетровська, Закарпатська, Сумська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька області.

В Україні виявили новий штам коронавірусу «Еріс»: які симптоми

Симптоми «Ерісу» такі ж, як і за інших відомих штамів COVID-19. Це

біль у горлі,

нежить,

задишка,

ломота у тілі,

головний біль,

лихоманка.

Специфічна відмінність «Ерісу» — це додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Однак, за оцінками ВООЗ, глобальний ризик для громадського здоров’я населення даного штаму оцінюється як низький.

Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Отримання двох доз первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців після первинної вакцинації. Додатковий бустер можна отримати після консультації з сімейним лікарем чи у пункті щеплення, враховуючи оновлені рекомендації МОЗ.

У МОЗ нагадують, що наразі вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною. Людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання; вагітним; людям, старшим за 60 років; тим, хто перебуває у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, — необхідно подбати про імунний захист та зробити щеплення. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень.

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