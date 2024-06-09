«Новоросія»: що відомо про наміри Кремля щодо 5 окупованих регіонів України

Останнім часом у медіапросторі знову спливло вже трохи забуте з 2014 року слово «Новоросія». З’явилася інформація нібито у Кремлі вирішили створити новий федеральний округ з такою назвою, включивши до нього тимчасово окуповані території України.

Зокрема, про такі наміри Путіна заявив гауляйтер із Запорізької області Є.Баліцький.

Він сказав, що «Новоросію» буде створено вже найближчим часом і очолить її «вже визначена людина».

Інформацію прокоментував начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, передають Новини України – НСН.

Він підтвердив, що тимчасово окуповані РФ території чотирьох областей і АР Крим росіяни збираються об’єднати у федеральний округ під назвою «Новоросія».

Окуповані Росією території чотирьох областей і АР Крим збираються об’єднати у федеральний округ. Обрати йому назву місцевим жителям навіть не пропонують, бо поки існує лише один варіант – «Новоросія», – написав Лисогор

Він також зазначив, що на законодавчому рівні федеральні округи не є суб’єктами РФ та не передбачені конституцією Росії. Їх просто вважають адміністративно-територіальними одиницями нового типу – без правового статусу.

Однак, слід зазначити — у законодавчому полі країни-агресора, такі федеральні округи не належать до суб’єктів РФ, оскільки їхнє існування не передбачене конституцією Росії. Зокрема, «Новоросія» вважатиметься всього лише адміністративно-територіальною одиницею «нового типу», яка не має жодного правового статусу, – написав голова Луганської ОВА

Незаконний федеральний округ «Новоросія»: що кажуть у Кремлі?

Рішення про створення нового «федерального округу» РФ «Новоросія» поки що не ухвалювалося.

Про це заявив речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков.

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