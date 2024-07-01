Нові знеструмлення через бойові дії у 6 областях і спека: відключення світла 1 липня посилять у другій половині дня

Про відключення світла 1 липня повідомили в Укренерго . Ситуація в енергосистемі України складна. Через бойові дії є нові знеструмлення у 6 областях. А через спеку підвищується споживання електроенергії.

Обмеження сьогодні діють протягом доби. Найбільший обсяг відключень – з 16:00 до 24:00. Запланований імпорт з п’яти країн, – передають «Новини України – НСН».

Відключення світла 1 липня

Сьогодні, 1 липня, обленерго застосовуватимуть обмеження споживання протягом всієї доби. Кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16.00 до 24.00. Причина збільшення обмежень – зростання споживання у зв’язку зі спекою. Стовпчик термометра сягає в денні години вище 30С. Сьогодні, за прогнозами, споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора – у вихідний день. Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію. Не вмикайте потужні електроприлади одночасно.

Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

В Укренерго нагадують, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Аварійна допомога

Вчора, 30 червня, Україна екстрено приймала надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Сьогодні планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн для формування резервів в енергосистемі та зниження обсягу обмежень споживання.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 28 139 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1567 МВт.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Мережі «Укренерго» та Обленерго

На ранок без енергоживлення залишаються 475 населених пунктів.

Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Чернігівській областях.

З технічних причин та через бойові дії: відключалися високовольтні лінії електропередачі у Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

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