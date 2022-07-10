Названо комунальну послугу, за яку можна не платити певним категоріям громадян

НКРЕКП назвала комунальну послугу, за яку певні категорії громадян можуть не платити, передає NNS, посилаючись на офіційний сайт Національної комісії.

Згідно оприлюдненої інформації, українці під час війни не звільняються від сплати комунальних платежів та мають платити за послуги. При цьому накопичені борги доведеться погашати у повному обсязі.

Однак є невеликий виняток. Деяких споживачів можуть звільнити від оплати за розподіл газу.

В умовах дії військового стану за доставку газу можна не сплачувати, якщо внаслідок військових дій була пошкоджена інфраструктура та облгази не можуть виконувати свої зобов’язання щодо забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи.

Також від оплати за доставку газу звільняються споживачі, які мали пошкоджений об’єкт газоспоживання або внутрішньобудинкову систему газопостачання. У цих двох випадках плата за розподіл газу не нараховуватиметься, але лише на час відсутності цілодобового доступу до газорозподільної системи.

Перерахунок роблять облгази, і деякі з них уже зробили це. Для перерахунку інформацію їм мають передати аварійні та технічні служби, які складали акти про пошкодження об’єктів критичної інфраструктури.

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