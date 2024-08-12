Увага! Нацбанк ввів в обіг нові гривневі купюри: як вони тепер виглядають і чи потрібно обмінювати старі

Нацбанк ввів в обіг нові гривневі купюри – ви вже можете отримати такі гроші. Як вони виглядають і чи потрібно обмінювати старі? Про це – нижче.

Отже, національний банк України до 33-ї річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: “СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!”, повідомляють з посиланням на головну фінансову установу країни «Новини України – НСН».

“Національна валюта разом з іншими державними символами є атрибутом, який визначає незалежну державу. Гроші – не просто платіжний засіб чи міра вартості. Це символи держави, які кожен із нас щодня тримає в руках. Тож, віддаючи належне незламності нашого народу, закарбовуючи цей переломний момент у народжені української нації, який ми сьогодні проживаємо, ми додаємо на всі банкноти наше гасло, яке звучить по всьому світу”, – наголосив Голова Національного банку України Андрій Пишний

Як виглядають нові гривневі купюри

У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот розміщено патріотичне гасло: “СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!”.

Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту модифікованих банкнот відповідають банкнотам номіналами 500 гривень зразка 2015 року, 1 000 гривень зразка 2019 року та 50 гривень зразка 2019 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України. Крім того, на лицьовому боці модифікованих банкнот розміщено підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного, на зворотному – рік випуску.

Коли в обігу з’являться всі модифіковані банкноти?

Національний банк у межах планового випуску поступово вводитиме в обіг модифіковані банкноти:

з 08 серпня 2024 року вже введено в обіг банкноти номіналами 500 та 1000 гривень ;

; із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;

у наступних роках – номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Чи потрібно обмінювати старі?

Національний банк підкріплюватиме банки та СІТ-компанії модифікованими банкнотами з дат їх введення в обіг для подальшої їх видачі клієнтам. Модифіковані банкноти як законний платіжний засіб перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки.

Водночас громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка. Модифіковані банкноти випускатимуться в межах планового випуску на заміну зношених та пошкоджених банкнот для забезпечення готівкового обігу необхідними обсягами готівкових коштів відповідних номіналів та підвищення якості готівки в обігу. Поступово модифіковані банкноти гривні замінюватимуть в обігу банкноти зразків 2014–2019 років, які мають ознаки зношення.

Ще новини України: Програма єВідновлення – як отримати компенсацію за зруйноване житло у 2024