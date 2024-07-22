З 1 серпня старі банкноти 500 гривень змінять на нові – подробиці

З 1 серпня старі банкноти 500 гривень змінять на нові. Банкноти 2003 -2007 років замінять на нові більш сучасні банкноти. Ті, що вийшли після 2014 року.

Повідомили на сайті НБУ, передають Новини України – НСН.

Водночас банкноти старого зразка будуть дійсними. Ними можна буде розрахуватися у будь якому місці. Їх не треба обмінювати.

Головною метою такого рішення є підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління.

З 1 серпня старі банкноти 500 гривень змінять на нові

Для Національного данку України важливо, щоб вся готівка, що перебуває в обігу була якісною. Тому з 1 серпня будуть замінювати старі купюри 500 гривень на нові. Зокрема:

банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

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