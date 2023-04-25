6 населених пунктів в Україні відбудують «краще, ніж було»: кому пощастить

6 населених пунктів в Україні відбудують в рамках експериментального проекту. Відбудова проходитиме комплексно й за новими принципами. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає НСН.

Список таких населених пунктів визначили сьогодні на засіданні Уряду.

Усі обрані населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер саме з них починаємо відбудову за принципом “краще, ніж було”, – розповів Денис Шмигаль

Які 6 населених пунктів в Україні відбудують на новими принципами

Бородянка та Мощун у Київській області

Тростянець у Сумській області

Посад-Покровське в Херсонській області

Циркуни в Харківській області

Ягідне в Чернігівській області.

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