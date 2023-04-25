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Тег:
ВійнаЕкономіка

6 населених пунктів в Україні відбудують «краще, ніж було»: кому пощастить

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6 населених пунктів в Україні відбудують «краще, ніж було»: кому пощастить
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6 населених пунктів в Україні відбудують в рамках експериментального проекту. Відбудова проходитиме комплексно й за новими принципами. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає НСН.

Список таких населених пунктів визначили сьогодні на засіданні Уряду.

Усі обрані населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер саме з них починаємо відбудову за принципом “краще, ніж було”, – розповів Денис Шмигаль

Які 6 населених пунктів в Україні відбудують на новими принципами

  • Бородянка та Мощун у Київській області
6 населених пунктів в Україні відбудують «краще, ніж було»: кому пощастить

Бородянка

6 населених пунктів в Україні відбудують «краще, ніж було»: кому пощастить

Мощун

  • Тростянець у Сумській області
6 населених пунктів в Україні відбудують «краще, ніж було»: кому пощастить

Тростянець

  • Посад-Покровське в Херсонській області
6 населених пунктів в Україні відбудують «краще, ніж було»: кому пощастить

Посад-Покровське

  • Циркуни в Харківській області
6 населених пунктів в Україні відбудують «краще, ніж було»: кому пощастить

Циркуни

  • Ягідне в Чернігівській області.
6 населених пунктів в Україні відбудують «краще, ніж було»: кому пощастить

Ягідне

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