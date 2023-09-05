Зловживання на відновленні енергетики: СБУ проводить десятки обшуків 5 вересня

СБУ проводить десятки обшуків 5 вересня в різних регіонах. Причина – зловживання на відновленні енергетики. Про це повідомляє РБК-Україна, передає НСН.

Правоохоронці проводять понад 20 обшуків у кількох областях через зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури України.

Так, співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетики.

Заразу декількох областях здійснюються понад 20 обшуків.

Наголошується, що всі заходи відбуваються з дотриманням чинного законодавства.

Зазначимо, що сьогодні зранку правоохоронці прийшли з обшуками додому до виконувача обов’язків міського голови Чернігова Олександра Ломако. Він розповів, що підставою для обшуків є рішення Шевченківського суду Києва.

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