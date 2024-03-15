«Я не можу купити молока своєму Лесику…»: на фронті загинув син незрячої поетеси Вікторії Самчук

На фронті загинув син незрячої поетеси Вікторії Самчук Олесь. Коли він був маленьким, вона називала його Лесиком. А він майже до останнього писав мамі листи, хоча її вже давно не було на цій землі. Жінка померла молодою. Зовсім юним пішов на небо її син. Ми хочемо, аби ви знали про них. Про маму, яка виростила Людину. І про сина, який не злякався. І щоб пам’ятали… Публікуємо також останній лист Героя мамі.

Я не можу купити молока своєму Лесику частіше, аніж раз на тиждень. На більше – пенсії не вистачає… А він його так любить! – десять років тому перед радіоефіром знічено зізнавалася поетеса Вікторія Самчук

Про це згадує журналістка Катерина Романік.

Вона додає, що очі Вікторії не бачили. Але вона бачила серцем. І писала чудові вірші.

Саме тому я часто запрошувала її на радіоефіри. На одному з яких вона й розповіла мені, як важко жити незрячим в Україні. Ще важче ростити дітей. Тоді за дверима студії на неї нетерпляче чекав 12-річний Лесик. Саме він привів маму на інтерв’ю. Бо ж вона не бачила, – розповідає Катерина Романік

7 років тому Вікторії не стало… Вона померла 40-річною. Відмовили нирки.

Але Лесик так любив свою маму, що продовжував з нею спілкуватися. Він писав їй листи. Розмовляв з нею, радився, каявся, ділився мріями.

“Мене рухаєш ти. Я хочу стати тим, ким би ти мене хотіла бачити – Людиною” – так закінчувався його останній лист до покійної матері.

Останній лист Лесика

Останній лист Олеся Самчука мамі оприлюднила волонтерка Ірина Царюк

Ось він

“Сьомий рік, як тебе немає… Час досі йде швидко та непомітно. Біль та пам’ять завжди залишаються в моєму серці.

Але знову я пишу тобі цей лист. Два роки пройшло. З того часу багато, що змінилось. Війна показала, хто є хто. Хто був «Патріотом» — залишивсь на «Економічному фронті». Від кого взагалі не очікуєш, взяв до рук зброю і поїхав в один кінець… За цих два роки я втратив багато друзів та побратимів. Твоя книга стала моїм позивним, сенс якого дізнається не кожен. Зрозумів, що проблеми, які були в цивільному житті, абсолютно нічого не варті. І найкраще, що я памʼятаю — це твоє виховання. Я ніколи не був найкращим сином, але той фундамент, який ти мені дала з малих літ, дозволяє мені ставати тим, ким би ти мене хотіла бачити — Людиною.

Твій Лесь”

На фронті загинув син незрячої поетеси Вікторії Самчук

Через півтора місяці після написання цього листа азовець Олесь Самчук з позивним «Каркеде», який він обрав на честь назви першої маминої збірки, загинув. Це сталося 11 березня. 1 квітня Захиснику мало виповнитися лише 22. У нього було заплановано весілля, але він загинув за тиждень до нього…

Він виріс гарним і струнким. Справжнім чоловіком із серцем патріота. Закоханим у життя, люблячим, щирим романтиком. Саме тому добровільно пішов до війська.

І ось за тиждень збирався повернутися додому й одружитися.

Але 11 березня 2024 року Олесь Самчук загинув.

У бою.

Людиною.

Як навчила його мама… – написала Катерина Романік

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