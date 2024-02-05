На будівлі ВР встановили меморіальну дошку пам’яті полеглих на війні нардепів і працівників апарату Ради. Про це повідомляє офіційний Телеграм-канал Парламенту у понеділок 5 лютого, передає НСН.

На адміністративній будівлі Верховної Ради України встановили меморіальну дошку памʼяті народних депутатів України та працівників Апарату, які загинули в умовах широкомасштабної збройної агресії рф проти України, – йдеться у повідомленні

На будівлі ВР встановили меморіальну дошку

Зазначається, що встановлення меморіальної дошки є символом вшанування пам’яті парламентаріїв та працівників Апарату, які з перших днів війни стали на захист України.

Церемонія відкриття пам’ятної дошки відбулася за участю членів родин загиблих, керівництва Українського Парламенту та представників депутатських фракцій і груп, делегації ПА ОБСЄ.

Троє нардепів і працівник апарату Ради загинули на війні

Станом на сьогодні відомо про трьох загиблих на війні нардепів і одного працівника апарату Ради.

Олександр Олександрович Марченко, народний депутат України 8 скликання (ВО “Свобода”)

З 2014 року Олександр Марченко захищав Україну у складі 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців. Отримав позивний «Каменяр». 7 березня 2022 року стало відомо про загибель Олександра Марченка у бою з окупантами в районі київської Пущі-Водиці.

Олег Степанович Барна, народний депутат України 8 скликання («Блок Петра Порошенка»)

З 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення був стрільцем, помічником гранатометника, проходив військову службу в складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Загинув 17 квітня 2023 року від поранення в шию під час штурму позицій ворога під Вугледаром.

Слабенко Сергій Іванович, народний депутат України 4 скликання (блок Віктора Ющенка «Наша Україна»)

Під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника відділення поточних бойових дій командного пункту штабу. Мав військове звання підполковник.

Загинув 4 серпня 2023 під час боїв на Запорізькому напрямку

Петро Валерійович Торшин, працівник апарату Верховної Ради

Петро Торшин працював провідним інженером у Верховній Раді України.

Із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної Чернігівщини, пізніше долучився до 16-го окремого мотопіхотного батальйону «Полтава», де разом з побратимами нищив ворожу навалу.

19 липня Петро Торшин отримав поранення біля села Нижнє Покровське під Бахмутом Донецької області. 25 липня 2022 року серце Героя перестало битися. Воїну навіки лишилось 32 роки

Пам’ятаймо та шануймо сьогодні й завжди Олександра Марченка, Олега Барну, Сергія Слабенка, Петра Торшина та кожного нашого захисника й кожну нашу захисницю, — зазначив Руслан Стефанчук.

Маємо перемагати й пам’ятати усіх, хто заплатив надмірно високу ціну за те, щоби ми жили й будували таку країну, за яку загинули наші рідні та за яку гинуть і борються наші воїни та воїнки, — сказала Ольга Барна.

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