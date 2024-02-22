Мільйон ВПО залишаться без виплат після 1 березня: Лубінець вимагає переглянути зміни

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою негайно переглядути зміни у механізмі виплат після 1 березня для внутрішньо переміщених осіб. Про це він написав у своєму Телеграмі.
Лубінець каже, що новий механізм виплат, який набуде чинності 1 березня, може позбавити виплат близько мільйона українців, які були вимушені залишити своє житло через війну.
Для більшості ВПО допомога на проживання – єдине джерело доходу. Втрата цієї допомоги може позбавити їх доступу до базових потреб та житла, – наголосив Лубінець
У зверненні він указав, що сподівається, що уряд перегляне зміни щодо допомоги ВПО, оскільки:
- уряд не запровадив дієвих механізмів для заохочення ВПО до працевлаштування
- скасування виплати допомоги може стимулювати ВПО до повернення на ТОТ, небезпечні території або переміщення до інших країн
- використання значних фінансових ресурсів для евакуації людей із зони бойових дій стає нераціональним, коли людям відмовляють у базовій підтримці після переміщення, що спонукає їх повертатися назад
Мільйон ВПО залишаться без виплат після 1 березня – Лубінець
Сподіваюсь, що Уряд перегляне зміни щодо допомоги ВПО з урахуванням викладених зауважень у моєму зверненні, – написав Лубінець
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перевірити, чи продовжать виплати ВПО після подання заяви особисто вам. Мінсоцполітики розробило спеціальний алгоритм.
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