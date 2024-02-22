Мільйон ВПО залишаться без виплат після 1 березня: Лубінець вимагає переглянути зміни

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою негайно переглядути зміни у механізмі виплат після 1 березня для внутрішньо переміщених осіб. Про це він написав у своєму Телеграмі.

Лубінець каже, що новий механізм виплат, який набуде чинності 1 березня, може позбавити виплат близько мільйона українців, які були вимушені залишити своє житло через війну.

Для більшості ВПО допомога на проживання – єдине джерело доходу. Втрата цієї допомоги може позбавити їх доступу до базових потреб та житла, – наголосив Лубінець

У зверненні він указав, що сподівається, що уряд перегляне зміни щодо допомоги ВПО, оскільки:

уряд не запровадив дієвих механізмів для заохочення ВПО до працевлаштування

скасування виплати допомоги може стимулювати ВПО до повернення на ТОТ, небезпечні території або переміщення до інших країн

використання значних фінансових ресурсів для евакуації людей із зони бойових дій стає нераціональним, коли людям відмовляють у базовій підтримці після переміщення, що спонукає їх повертатися назад

Мільйон ВПО залишаться без виплат після 1 березня – Лубінець

Сподіваюсь, що Уряд перегляне зміни щодо допомоги ВПО з урахуванням викладених зауважень у моєму зверненні, – написав Лубінець

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перевірити, чи продовжать виплати ВПО після подання заяви особисто вам. Мінсоцполітики розробило спеціальний алгоритм.

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