Мережа лабораторій «Сінево» заявила про можливе припинення діяльності через арешт будівлі головного офісу в Києві

Мережа лабораторій «Сінево» заявила, що Державне бюро розслідувань арештувало будівлю головного офісу і центральної лабораторії у Києві. Про це повідомила низка українських ЗМІ, які отримали від компанії листи з відповідною інформацією.

Зокрема таку заяву компанія надала виданню hromadske, передає НСН.

“Сінево Україна”, яка є частиною міжнародної групи Medicover з головним офісом у м. Стокгольм, офіційно заявляє, що арешт є протиправним, незаконним, та може вважатися тиском на бізнес, який є найбільшою європейською інвестицією в галузь охорони здоров’я України, — йдеться у листі

Там зазначають: ДБР наклало арешт на будівлю в межах кримінального провадження, яке ведеться за фактом «незаконного виведення з державної власності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 рік».

Водночас зазначене вище кримінальне провадження ДБР не має жодного стосунку, ані до міжнародної групи Medicover, ані до будівлі, яка належить групі, та на яку накладено арешт, — стверджує «Сінево»

І додає, що Medicover в особі кіпрської компанії «Лінкмікс Холдінгс Лімітед», придбала будівлю ще у 2010 році у фізичних осіб, тобто на момент придбання будівля перебувала у приватній власності й «жодним чином не могла бути виведена з державної власності у 2016-2021 роках».

Також компанія заявляє, що арешт було накладено без офіційного повідомлення, і їй стало відомо про це «лише по факту появи відповідного запису в державному реєстрі».

Мережа лабораторій «Сінево» заявила про можливе припинення діяльності

«Сінево» закликало якнайшвидше розв’язати питання у правовому полі та скасувати арешт будівлі лабораторії, інакше вона припинить свою діяльність, що призведене до повної зупинки роботи компанії.

«Внаслідок цього без послуг сучасної лабораторної діагностики залишаться не лише мільйони громадяни України, клієнтів “Сінево”, але й низка благодійних, неприбуткових, військових і державних організацій, які компанія обслуговує на безоплатній основі. Загалом, близько 250-300 тисяч людей щомісяця», — йдеться в заяві

У компанії додали, що також бюджет України недоотримає понад 310 млн грн податків і зборів щорічно — стільки лабораторії сплатили торік, а більше ніж 2300 співробітників стануть безробітними.

Нині ДБР офіційно не коментувало цю ситуацію.

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