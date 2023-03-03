Меморіал: вбиті росією. Захисник Юрій Башинський, 24 роки, Київщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Юрій Башинський

Солдат Юрій Башинський загинув 10 березня 2022 року у бою з окупантами біля села Захарівка Київської області. Воїну було 24 роки.

Юрій народився на Житомирщині. Закінчив Немішаївський професійний коледж. Патріотично налаштований хлопець після закінчення навчання вирішив піти на військову службу за контрактом. Адже понад усе мріяв, щоб рідна Україна була вільною.

Під час повномасштабної війни чоловік захищав Батьківщину у лавах 108-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Служив на посаді розвідника. З перших днів вторгнення разом із побратимами став на захист столиці та області.

«Юрчік був справжнім патріотом нашої країни. Молодий хлопець, який міг працювати в цивільній сфері. Але він обрав військову службу за контрактом», – розповів дядько загиблого Сергій «Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Розділяємо разом з родиною цей біль, підтримуємо Вас у годину скорботи. Пам’ять про Героя назавжди залишиться в наших серцях!» – зазначили в Овруцькій міськраді

Поховали військовослужбовця в селі Шоломки Житомирської області.

У Юрія залишилися мама, сестра і брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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