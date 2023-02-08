Меморіал: вбиті росією. Віталій Гайдай, 24 роки, Херсон, лютий 2023

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Віталій Гайдай

2 лютого 2023 року у Херсоні загинув 24-річний місцевий мешканець Віталій Гайдай. У будинок, в якому мешкав хлопець, влучив ворожий снаряд. Внаслідок осколкових поранень Віталій загинув.

Хлопець працював підсобним робітником у відділі клінінгу та технічного обслуговування управління адміністративно-господарського забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації.

Знайомі та колеги говорять, що він завжди був щирим, чуйним, відповідальним, з радістю допомагав іншим.

«Уламок ворожого снаряду обірвав життя нашого молодого земляка у будинку, де він мешкав. Тепер Віталію назавжди 24… Щиро співчуваємо рідним, друзям, колегам загиблого. Вічна пам’ять!», – розповіли колеги загиблого

Власну родину Віталій Гайдай створити не встиг.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/