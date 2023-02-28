Меморіал: вбиті росією. Олександр Цовма, 49 років, Гостомель, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією:

Олександр Цовма мав інвалідність з дитинства. Жив у військовому містечку в Гостомелі зі старшою сестрою та родиною племінниці, був безробітним, допомагав рідним по господарству. Олександра вбили російські військові – пострілом у потилицю. Йому було 49 років.

24 лютого 2022 року, коли почалася повномасштабна війна, Олександр із родичами перебрався до приватного будинку в районі Кимерка. Наприкінці лютого у цей дім поцілив снаряд. Олександр отримав осколкове поранення. Племінниця Олена знайшла волонтера, який 1 березня під обстрілами погодився відвезти його в лікарню на вулиці Свято-Покровській. Третього березня російські військові вивели Олександра з лікарні в гараж і застрелили. Загалом там було вбито 11 мирних мешканців.

«Коли після звільнення Київщини тіло дядька знайшли українські військові, стало зрозуміло, що в лікарні йому надали необхідну допомогу. Поранення були незначні, він міг би жити», – сказала племінниця вбитого, Олена

Олександр народився в Німеччині, його батько був військовим. Родина оселилась у Гостомелі. З дитинства Олександр любив військових, любив одягати форму. Допомагав мешканцям військового містечка.

«Кому сумку донести, кому сміття винести, в кого на городі допомогти, всім допомагав. Він був позитивний, добряк. Був як дитя, такий наївний і беззахисний. За що його могли вбити?» – сказала Олена

В Олександра залишилися сестра та племінниця.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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