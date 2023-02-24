Меморіал: вбиті росією. Гліб Желдак, 14 років, Чернігів, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Гліб Желдак

14-річний Гліб Желдак загинув 3 березня 2022 року в Чернігові. Внаслідок авіанальоту російської армії був зруйнований будинок на околиці міста, де хлопець перебував із родиною. Коли Гліба дістали з-під завалів, у нього ще билося серце, але врятувати дитину не змогли.

Разом із Глібом загинули його тато Михайло, сестра Поліна, бабуся Галина Печерна. А також наречений сестри – Євгеній Коваленко.

Гліб навчався у 8 класі. Захоплювався спортом. Разом із татом колекціонував музичні диски та ножі. У вільний час грав у комп’ютерні ігри. Любив вечірні прогулянки містом разом з рідними. Під час повномасштабного вторгнення Гліб допомагав чоловікам з територіальної оборони облаштовувати блокпости, носив пісок.

«Гліб мав загострене відчуття справедливості, він не міг змовчати, якщо хтось когось ображав. Коли почалася повномасштабна війна, син кожному в родині роздав свої ножі з колекції. Казав, щоб ми могли захистити себе», – розповіла мама хлопця

У Гліба Желдака залишилися мама Світлана, дідусь, бабуся.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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