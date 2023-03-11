Меморіал: вбиті росією. Владислав Агібалов, 9 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Владислав Агібалов

Владислав Агібалов з мамою Катериною загинули в Маріуполі 11 березня 2022 року – на їхній будинок близько 7.00 російський літак скинув авіабомбу. Під завалами там загинуло щонайменше 90 людей.

Владику було 9 років. Його мамі – 28. Вони жили в багатоповерхівці на проспекті Миру, 127. Цей район обстрілювали з важкого озброєння, житлові квартали руйнували авіаударами. Влад і мама ночували в коридорі. Під час чергового обстрілу 11 березня вони були в квартирі. Від авіаудару по будинку спалахнула пожежа, він загорівся та завалився. Ймовірно, Катерина та Влад згоріли, адже їхні тіла так і не вдалося знайти.

«Моя мама жила в квартирі навпроти. Коли почали розбирати завали, кожен день ходила туди, показувала фото Каті, Владика. Але, на жаль, це ніяк не допомогло», – розповідає Марія, подруга Катерини Агібалової

Владик народився у Маріуполі. Ходив у 4 клас місцевої школи №25. Обожнював свого собаку Зару, кицю та рибок. Разом із бабусею любив готувати млинці, а з хлопцями у дворі – майструвати шалаші.

«Це незвичайної душі дитина. З ним можна було говорити годинами. Був дуже допитливим, не по роках розвиненим, думав, як дорослий. Разом бабусею та мамою брав активну участь в різних благодійних акціях. А як він любив розповідати про своїх рибок, про свою собачку, про козаків», – згадує знайома сім’ї Альона Домашева «Вони були дуже дружньою родиною. Бабуся, мама, дядько, маленька двоюрідна сестричка. Він дуже всіх їх любив. Часто їздили в гості до прабаби – Владик там і курочок годував, і по господарству допомагав», – сказала подруга родини Альона Романська

У Владислава залишились двоюрідна сестричка та дядько.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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