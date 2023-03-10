Меморіал: вбиті росією. Павло Форманюк, 32 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Павло Форманюк

Павло Форманюк загинув 6 березня 2022 року від мінометного обстрілу в Маріуполі. Йому було 32 роки.

Із дружиною та двома донечками він жив у Приморському районі міста. Молодшій дівчинці на той час тільки-но виповнилося два місяці. У Маріуполі тривали бої та декілька днів уже не було води. Сусід попросив поїхати по неї до криниці. Павло спочатку не хотів, немов було якесь передчуття, але таки погодився.

О 9:30 вони завантажили авто пляшками. До мечеті, де була криниця, – всього три зупинки. Але Павло довго звідти не повертався.

Коли через п’ять годин його авто заїхало у двір, дружина Наталя зраділа – нарешті чоловік вдома. Однак на місці водія був начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.

«Він сказав: «Павло потрапив під мінометний обстріл. Його більше нема». В мене – шок. Не знала, що робити. Думка про те, що я вдова…», – обриває свій спогад дружина Павла

Михайло Вершинін пояснив Наталі, що до моргу тіло чоловіка везти не можна, бо це дуже ризиковано. Та вона добу возила загиблого у багажнику авто, поки нарешті на залишила в ангарі на вулиці Торговій.

«Кохання всього мого життя залишилося в ангарі. Мені потрібно було рятувати дітей. Сподіваюсь, чоловік мене пробачить», – сказала Наталя

Павло був родом із Миколаївщини, але жив у Маріуполі. Був успішним керівником, працював другим судновим механіком у компанії Maersk. Його згадують чуйним та добрим. Павло любив грати в більярд та збирати з малечею лего. Писав вірші та пісні.

Без батька тепер ростуть доньки Маша та Леся.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

Встановити додаток