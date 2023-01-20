Меморіал: вбиті росією. Макар Гузь, 1,5 року, Дніпро, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Макар Гузь

Півторарічний Макар Гузь загинув внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня 2023 року. Загинула також його мама Анастасія Ігнатенко й тато Дмитро Гузь. Батьки хлопчика були родом із міста Токмак на Запоріжжі, але вже не один рік жили в Дніпрі. У квартиру в будинку на вулиці Перемоги, в який влучила російська ракета, переїхали всього за тиждень до трагедії.

Бабуся Макара Ольга розповіла, що 14 січня після ракетної атаки російських військових вона не змогла додзвонитися до рідних. Просила всіх, хто має якусь інформацію, повідомити їй. Та невдовзі Ольга дізналася, що її донька Настя, зять Дмитро й онук Макар загинули.

«Сьогодні моя колега отримала багато повідомлень, одне з останніх: «Знайшли Макара», – розповіла колега бабусі хлопчика Марина Сімонова.

Макар народився у липні 2021 року. Коли малюку був рік, мама Анастасія показала у соцмережах відео, на якому світловолосий хлопчик у святковому ковпаку бавиться кольоровою іграшкою. Макар був милим малюком, який лише почав пізнавати світ. Він був першим та єдиним онуком батьків Анастасії Ігнатенко – Ольги та Олексія.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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