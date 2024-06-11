Меморіал: вбиті росією. Даніл Большаков, 22 роки, Маріуполь, березень

Вбиті росією. Даніл Большаков загинув, намагаючись врятувати з-під обстрілів батька з інвалідністю та бабусю. Під час удару накрив собою дівчину, яка тоді пішла з ним… Був студентом, обожнював малювати, слухати музику, займатися спортом… Два місяці мама жила біля будинку, де під завалами було тіло її сина

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Вбиті росією: Даніл Большаков

Даніл Большаков загинув 13 березня 2022 року у Маріуполі, намагаючись врятувати з-під обстрілів батька з інвалідністю та бабусю. Того дня хлопець із мамою перебували у підвалі будинку в Центральному районі міста, поблизу магазину «Жигулі». Тато і бабуся спускатися до укриття не захотіли. Коли ж будинок почали обстрілювати, хлопець не зміг сидіти на місці і побіг забирати рідних.

«З ним побігло ще четверо молодих людей, зокрема дівчина. Даня намагався відкрити двері і в той час на будинок скинули авіабомбу. Їх всіх задавило плитами. Бабусю й тата Дані змогли витягнути живими через вікна, а молодих людей не вдавалося відкопати ще два місяці. Увесь цей час мама жила біля того самого будинку, де під завалами було тіло її сина…», – розповіла сестра Даніла Софія

Коли Даніла дістали, то сказали, що хлопець зумів зорієнтуватися і накрив собою дівчину, яка тоді пішла з ним.

Данілу Большакову було 22 роки. Народився у Маріуполі. Був студентом. Водночас працював завідувачем у супермаркеті «Сільпо». У вільний час обожнював малювати, слухати музику, займатися спортом.

Даня був найсвітлішою людиною з усіх, кого я знала. Добрий, чуйний, водночас мав сильний характер, завжди нас із мамою оберігав. Він мав багато планів, зокрема хотів якраз у березні зʼїхатися зі своєю дівчиною, а влітку – зробити їй пропозицію. Закінчував навчання в університеті та мав отримати підвищення на роботі, – додала сестра Софія

У Даніла Большакова залишилися мама, тато і сестра.

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