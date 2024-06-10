Меморіал: вбиті росією. Наталія Мороз, 39 років, Маріуполь, березень

Вбиті росією. Наталія Мороз, поки був зв’язок, щодня писала повідомлення подрузі у Польщі і благала допомогти виїхати. Але виходу з Маріуполя не було… 12 березня родина спробувала виїхати в колоні з 12 автівок. Окупанти розстріляли колону. Разом з жінкою загинули її донька і бабуся.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Наталія Мороз

Жителька Маріуполя Наталія Мороз загинула 12 березня 2022 року разом із донькою Алісою, бабусею Ганною Іллівною та сестрою колишнього чоловіка Владою. Усі вони виїжджали з міста у колоні з 12 автівок. За тиждень Наталії мало виповнитися 40 років.

Поки у Маріуполі був звʼязок, Наталія писала повідомлення подрузі Ользі, яка була у Польщі. Просила допомогти виїхати.

«Вперше вона написала мені вночі 25 лютого. Писала, що дуже страшно. Донька плаче. Бабусі погано. Я шукала, як їм виїхати. Але постійно чула, що з Маріуполя виїхати неможливо. Вона відправляла повідомлення щодня вранці до 2 березня. В останньому повідомленні йшлося, що вимкнули світло. І запитувала, чи я знайшла можливість вивезти їх. Але виходу з Маріуполя не було», – розповіла подруга Ольга

12 березня родина спробувала виїхати в колоні з 12 автівок. Окупанти розстріляли колону…

Наталія народилася і жила в Маріуполі. Самостійно виховувала доньку Алісу. Працювала дистанційно – займалася пошуком людей для роботи за кордоном. Мала веселу вдачу, була компанійською.

«Із Наталією ми ходили до одного садочку, разом виступали, грали на музичних інструментах. Якось посварилися через цукерки і стояли по кутках. До школи вона прийшла до нас у другій половині першого класу. До її приходу я була найвища і тут – на тобі. Наташа прийшла і виявилося, що вона вища за мене на голову. Я ще пам’ятаю, як їй тоді сказала: «Ей, Морозко, тобі ще не набридло за мною бігати? То садок, то школа», – пригадала подруга Ольга

У Наталії не залишилось нікого із найближчих рідних. Де вона похована – невідомо.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/