Меморіал: вбиті росією. Микола Буряк, 12 років, Донеччина, червень

Вбиті росією. Микола з мамою якраз були на городі, коли прилетів російський «Смерч». Влучання припало на територію приватного сектору. Хлопчик загинув. Його маму поранило…

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Вбиті росією: Микола Буряк

Життя Миколи Буряка відібрала російська армія у селі Михайлівка Донецької області. Йому було 12 років.

Близько обіду 3 червня 2024-го окупанти обстріляли Михайлівку із ракетної системи залпового вогню «Смерч». Микола з мамою якраз були на городі. Влучання припало на територію приватного сектору. Хлопчик загинув. Його маму поранило. А за кілька годин до цього від ворожої авіабомби у Михайлівці загинула ще одна людина – місцева жителька.

Микола Буряк народився на Донеччині. Навчався у сьомому класі Новогродівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7.

«Дуже прикро, що ця жорстока війна забрала від нас світлий промінчик – нашого учня Миколу Буряка. У нашій памʼяті Коля залишиться наполегливим, цілеспрямованим і доброзичливим хлопчиком, який багато мріяв та лиш починав будувати своє життя…», – зазначили у навчальному закладі

У Миколи залишилися мама, тато, старший брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/