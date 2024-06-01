Меморіал: вбиті росією. Ольга Альохіна, 18 років, Маріуполь, березень

Вбиті росією. Ольга Альохіна . Від початку вторгнення родина Олі прийняла в себе жінку з грудною дитиною. У тої були проблеми з молоком, тому потрібні були суміші для малечі. Оля пішла з нею шукати суміші по магазинах. Авіаудар застав її зненацька, і, на жаль, в неї не було шансу вижити… Понад двісті днів тіло загиблої не могли поховати.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ольга Альохіна

Життя Ольги Альохіної відібрав авіаудар по Маріуполю 8 березня 2022 року. Вона перебувала на вулиці Курчатова, неподалік місцевого пологового будинку. Понад двісті днів тіло загиблої не могли поховати.

Від початку вторгнення родина Олі прийняла в себе жінку з грудною дитиною. У тої були проблеми з молоком, тому потрібні були суміші для малечі. Оля пішла з нею шукати суміші по магазинах. Авіаудар застав її зненацька, і, на жаль, в неї не було шансу вижити…, – розповів друг загиблої Єгор Міщаненко

Ользі було 18 років. Народилася у Маріуполі, закінчила загальноосвітню школу I-III ступенів №24. Вступила до Маріупольського механіко-металургійного коледжу…

«Ми з Олею познайомились ще в 2018 році, коли зустрів її у тренажерному залі. Вона була дуже веселою, доброю, приємною людиною у спілкуванні. Із нею завжди було про що поговорити, вона вміла підтримати у будь-якій ситуації», – розповів друг Єгор Міщаненко

Ольгу поховали у Маріуполі, у селищі Волонтерівка.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/