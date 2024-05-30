Меморіал: вбиті росією. Кирило Жигульський, 17 років, Харків, травень

Вбиті росією. Кирило Жигульський із рідними пішов до магазину «Епіцентр» у Харкові 25 травня. Окупанти скинули бомби на гіпермаркет. Тільки на третю добу після атаки тіло хлопця вдалося ідентифікувати завдяки ДНК-тесту.

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Кирило Жигульський

17-річний Кирило Жигульський загинув унаслідок російської атаки на Харків. 25 травня 2024 року близько 16.00 ворог влучив по будівельному гіпермаркету Епіцентр двома снарядами. Хлопець із рідними пішов до магазину в той день, як і десятки інших містян…

Тільки на третю добу після атаки його тіло вдалося ідентифікувати завдяки ДНК-тесту.

Кирило був родом із села Таранівка на Харківщині. Закінчував тамтешній ліцей. Мав багато друзів. Про нього відгукуються, як про хорошу людину, вірного товариша, чудового сина.

Він був дуже добрим другом, чуйним та життєрадісним хлопцем. У нього мав бути скоро випускний, але не склалося…, – сказали друзі

У Кирила залишилися батьки, брат та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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