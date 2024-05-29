Меморіал: вбиті росією. Марія Мироненко, 12 років, Харків, травень

Вбиті росією: 12-річна Марія Мироненко згоріла разом з мамою в «Епіцентрі» у Харкові, на який окупанти скинули бомби. Родина Марійки від початку повномасштабної війни допомагала харків’янам та військовим.

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Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Марія Мироненко

12-річна Марія Мироненко загинула внаслідок російської атаки на Харків. Близько 16.00 25 травня 2024 року ворог вдарив по місту снарядами УМПБ Д-30 та влучив у будівельний гіпермаркет, де було багато людей…

Поряд з Марією не стало мами Ірини. Батька дівчинки госпіталізували.

Марія жила у Харкові. Навчалася у шостому класі ліцею №132. Обожнювала музику. Грала на бандурі.

«Наша Марійка… Разом із батьками в момент вибуху вона була в торговельному центрі. Родина Марійки від початку повномасштабної війни допомагала харків’янам та військовим. У наших серцях вона навічно залишиться маленькою дівчинкою з чарівним голосом», – розповіли у школі, де навчалася дівчинка

У Марії Мироненко залишилися батько, сестра, племінниця та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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