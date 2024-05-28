Меморіал: вбиті росією. Аліна Добродушенко, 13 років, Харківщина, січень

Вбиті росією: Аліна Добродушенко була дуже веселою дитиною, доброзичливою, товариською. Обожнювала природу. Вона загинула від російської бомби, скинутої на село.

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Вони – не цифри в статистиці.

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Вбиті росією: Аліна Добродушенко

Вбиті росією: Аліна Добродушенко була дуже веселою дитиною, доброзичливою, товариською. Обожнювала природу. Вона загинула від російської бомби, скинутої на село.

13-річна Аліна Добродушенко отримала осколкове поранення під час обстрілу Харківщини 17 січня 2024. Того дня російська армія скинула на село Малий Бурлук керовану авіабомбу. Десять днів дівчинка перебувала у важкому стані, в комі, а 27 січня її життя обірвалося.

Аліна народилась у селі Михайлівка. Навчалася у Великобурлуцькому ліцеї. Любила проводити час із друзями. Обожнювала музику та фотографувати.

«Була дуже веселою дитиною, доброзичливою, товариською. Обожнювала природу. Часто діти ведуть соцмережі, де публікують свої фото, а от Аліна робила фотографії природи…», – сказала заступниця директора ліцею з виховної роботи Ірина Сєдихова

Поховали Аліну у селищі Шевченкове Купʼянського району.

У неї залишилися батьки, дідусь, бабуся та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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