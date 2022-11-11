Меморіал: вбиті росією. Дмитро Фальтенберг, 37 років, Охтирка, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дмитро Фальтенберг

37-річний Дмитро Фальтенберг загинув 25 лютого 2022 року в місті Охтирка на Сумщині. Того дня російські війська реактивними системами залпового вогню атакували цивільну інфраструктуру міста. Стріляли, зокрема, по дитсадку «Сонечко». Загинуло п’ятеро людей, з яких одна – дитина. 15 жителів отримали поранення.

25 лютого в Охтирці була паніка. Дмитро чекав на вулиці дружину з донькою, які вдома збирали теплі речі. Місцевий депутат отримав інформацію, що росіяни хочуть викрасти з садочка дітей, і розповів йому про це. Дмитро без вагань побіг до дитячого закладу разом із 4-ма іншими чоловіками. Почався обстріл касетними снарядами. Дмитро загинув на місці.

Дмитро Фальтенберг працював у місцевому нафтогазовидобувному управлінні на свердловинах. Учасник АТО, був сапером. Любив їздити на мотоциклі та гуляти в лісі з металошукачем.

«Він був дуже веселим і добрим. Усім допомагав. Любив свою собаку, яку придбав за рік до загибелі. Цікавився Другою світовою війною, колекціонував монети… Ми усією сім’єю не віримо, що його з нами більше немає… », – розповіла сестра Дмитра Анна Заарур.

У Дмитра залишилися мати, сестра, дружина і донька.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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