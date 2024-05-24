Меморіал: вбиті росією: Юрій Кавун, 58 років, Харківщина, березень

Вбиті росією. Юрій Кавун був ветераном АТО/ООС. Його та ще двох чоловіків окупанти взяли в полон, а потім розстріляли, в Капітолівці під Ізюмом…

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Вбиті росією: Юрій Кавун

58-річного Юрія Кавуна, ветерана АТО/ООС розстріляли російські окупанти у Капитолівці, що біля Ізюма Харківської області. До цього села окупанти зайшли 7 березня 2022 року.

Старша сестра Юрія, Олена, розповіла:

«14 березня у мій будинок був приліт. Мене прийняла пожити сусідка. Невдовзі Юра прийшов і каже, що його забирали, допитували, але відпустили. Попросив мене прийти наступного дня. Він хотів десь заховати або закопати всі свої військові документи, форму і показати мені це місце. Я пішла після обіду. Замок на дверях уже був зірваний, в хаті все перевернуте, вибиті двері до літньої кухні. Сусіди розказали, що російські окупанти приїхали до подвір’я брата близько 22.00. Забрали його»

Сестра розшукувала Юрія, проте марно.

«З ними був четвертий чоловік, якого відпустили. Він мені якось зустрівся. Не зізнався, що брат в селі, тільки сказав, що сидів з ним. Юру забрали в полон в одних спортивних штанах, босим. Він дуже замерз. Той чоловік відірвав рукави від свого светра і надягнув йому на ноги», – додала Олена Миколаївна

Наприкінці серпня 2022 року біля ставка поряд із селом знайшли три тіла, які було важко розпізнати. Пізніше з’ясувалося, що серед них був Юрій Кавун. Знайдені останки поховали в Ізюмському лісі. Після звільнення території українськими військами тіла ексгумували і відвезли до Харкова.

«Я здала ДНК, щоб знайшли тіло Юри. Я вже не могла: ляжу, а він у мене перед очима… Через три місяці тіло знайшлося. В довідці було вказано, що брат мав вогнепальне поранення в голову, а також покалічення різними предметами», – розповіла сестра

Юрій був родом із Капитолівки. Працював на сільськогосподарській техніці, водієм у фермера. З 2017-го захищав Україну. Через три роки його комісували за станом здоров’я.

«Він дуже добре розбирався в техніці. Його всюди запрошували ремонтувати машини, трактори, комбайни. Допомагав людям, навіть безкоштовно. Був добрим, справедливим. І любив свою Україну», – сказала сестра загиблого

У Юрія Кавуна залишилися сестра, дружина і син.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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