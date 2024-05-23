Меморіал: вбиті росією. Захисник Микола Скорняков, 54 роки, Запоріжжя, вересень

Вбиті росією. Микола Скорняков був родом з Кам’янки-Дніпровської. Працював на ЗАЕС. З початком повномасштабного російського вторгнення добровільно взяв до рук зброю та вирушив на фронт. Був командиром бойової машини.



Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захисник Микола Скорняков

Сержант Микола Скорняков, позивний Бурсук, загинув 11 вересня 2023 року поблизу села Приютне Запорізької області. Виконуючи бойове завдання, боєць отримав смертельні поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Наступного місяця воїну мало виповнитися 55 років.

Микола Миколайович родом з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області. Здобув середню освіту. В цивільному житті працював майстром на Запорізькій атомній електростанції. На дозвіллі займався садівництвом. У 2014-2015 роках брав участь в АТО.

З початком повномасштабного російського вторгнення чоловік добровільно взяв до рук зброю та вирушив на фронт. Він служив у 110-ій окремій бригаді територіальної оборони Збройних Сил України. Був командиром бойової машини. Разом із побратимами боронив рідну область. За свою службу був нагороджений відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».

«Чоловік завжди перебував у гарячих точках. Він пішов з 2014 року захищати Україну, бо дуже її любив. З самого початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Василівського окремого батальйону територіальної оборони, бо не міг залишатись осторонь, коли вороги вдерлися до країни», – розповіла цивільна дружина загиблого Світлана

Поховали захисника в селищі Комишуваха Запорізької області.

У Миколи залишилися цивільна дружина, донька, рідні, друзі та побратими.

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