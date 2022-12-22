Меморіал: вбиті росією. Ірина Підборська, 41 рік, Херсонщина, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ірина Підборська

41-річна Ірина Підборська загинула 17 грудня під час обстрілів російськими військами Херсонської області. Ірина була директоркою Качкарівського елеватора «ОптімусАгро Трейд».

«Ця жінка справжня героїня, вона пройшла окупацію та деокупацію Херсонської області і рідного села Качкарівка. Вона до останнього боролася за справедливість, за мир, за перемогу. Вона – Директорка з великої літери, боролась за підприємство до кінця» , – написали колеги загиблої.

Співробітники та знайомі пригадують Ірину веселою, життєрадісною, оптимістичною та сильною жінкою.

«Для когось вона була подругою, для когось гарною сусідкою. Хтось випадково познайомився з нею під час жнив, як із гарною фахівчинею своєї справи та директоркою Качкарівського елеватора, а вона – така світла, справедлива і добра, завжди ініціативна в кожній справі», – сказав депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко.

Подруга Світлана розповіла, що Ірина Підборська захоплювалася також творчістю – писала вірші та пісні, знімала кліпи. Любила життя і була дуже талановитою керівницею.

«Ти така весела, розумна, кмітлива, добродушна жінка зі стрижнем, яка успішно керувала колективом. За тобою сумуватиме все село і не тільки», – сказала Світлана.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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