Меморіал: вбиті росією. Тамара Баранова, 33 роки, Харківщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Тамара Баранова

33-річна Тамара Баранова загинула в селі Козача Лопань на Харківщині. 17 березня 2022 року Тамара стояла черзі на отримання гуманітарної допомоги, коли російські військові відкрили вогонь. Від цієї атаки загинули ще щонайменше шестеро людей.

Тамара закінчила Харківську гуманітарно-педагогічну академію, працювала вчителькою початкових класів. Родичі розповідають, що Тамара багато читала, любила подорожувати, цікавилася історією рідного краю, фотографувала.

«Тамара була людиною, з якою завжди цікаво спілкуватися. Весела, відверта, своєрідна. Уміла спрямувати на правильний шлях, допомогти. Дуже любила свою сім’ю», – розповіла кума загиблої Катерина Корсікова.

У Тамари Баранової залишилися дочка Катя та чоловік Дмитро.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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