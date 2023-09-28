Меморіал: вбиті росією. Володимир Горовий, 18 років, Київщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Володимир Горовий

11 березня 2022 року 18-літній Володимир Горовий разом зі старшим колегою вирушив пішки з міста Бровари у напрямку села Марківці Чернігівської області. Вони прямували полями. Дорогою потрапили під обстріл і зійшли на трасу. На узбіччі неподалік заправки між Броварами і Великою Димеркою раптом пролунали постріли. Колега юнака побіг, а Володимира поранило.

Тіло хлопця на автозаправці правоохоронці знайшли після звільнення Київщини та Чернігівщини з окупації, 14 квітня 2022 року. У висновку про смерть, який потім отримала родина, було вказано, що юнак загинув від множинних вогнепальних поранень.

Володимир Горовий народився у селі Марківці Чернігівської області. Навчався в Ніжинському фаховому коледжі на тракториста. Втім коледж так і не закінчив. Пішов працювати вантажником на продуктовий склад у селі Квітневе Броварського району. Гроші юнаку були потрібні, щоб здійснити мрію про власний дім.

«Він був емоційним, життєрадісним і цілеспрямованим. До всього підходив з усмішкою. Володя дуже любив футбол. Коли мав вільний час, грав із хлопцями на майданчику. Ходив у тренажерний зал. Він хотів жити окремо від батьків. Поряд з родинним домом продавався будинок – він мріяв заробити гроші і купити його. Ми хотіли поїхати разом до Львова. Я обіцяла йому, що поїдемо…», – розповіла Антоніна Горова, рідна сестра Володимира

Повномасштабна війна застала хлопця на роботі у селі Квітневе. Понад тиждень він із колегою перечікував обстріли та бойові дії у Броварах, а потім співробітник вмовив Володимира разом вирушити додому пішки…

25 квітня 2022 року Володимира поховали у Броварах, спершу – як невідомого загиблого.

«Ми не розуміємо, чому так сталося, адже при ньому були документи і його можна було опізнати. Батьки ніяк не можуть прийняти цю втрату…», – сказала сестра Володимира

У загиблого залишилися батьки і сестри.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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