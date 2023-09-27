Меморіал: вбиті росією. Ігор Лановий, 30 років, Одеса, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ігор Лановий

14 червня 2023 року російська армія вдарила «Калібрами» з акваторії Чорного моря по місту Одеса. Зокрема, ворог атакував продовольчі склади торговельної мережі, де тоді в нічну зміну працював Ігор Лановий. Він кілька днів не дожив до свого 31-річчя.

Ігор був родом із Одеси. Там зростав і навчався. Освіту здобув у Національному технологічному університеті (раніше – Одеська державна академія холоду). Працював головним адміністратором на складі торговельної мережі. Захоплювався велосипедами, обожнював тривалий час кататися. Любив слухати музику в жанрі гардкор і майструвати у своєму дворі.

«Ігор був веселою та життєрадісною людиною, щирою і чуттєвою, без будь-якої підступності або поганих намірів. Чуйний друг, який завжди намагався підтримати, вислухати і втішити», – розповів товариш Ігоря, Аристарх Васильєв «Син був дуже справжнім… Життєлюбний, веселий, навіть загибель свою зустрів з усмішкою… Він умів усе зробити своїми руками, ми багато планували і робили разом. Ігор не мав багато друзів, але тих, хто був, цінував і казав, що ця дружба назавжди. Нашому горю немає меж – молодий, сильний, красивий, з мріями та задумами на майбутнє. Здавалося, ціле життя попереду…. Але клята війна все руйнує на своєму шляху. Ми вчимося жити за себе і за нього. Віримо в перемогу і справедливий суд, Божий і людський», – сказала мама Ігоря Ланового

Ігоря поховали у рідній Одесі. У нього залишилися мама, вітчим і бабуся.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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