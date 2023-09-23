Меморіал: вбиті росією. Антон Іщенко, 23 роки, Київщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Антон Іщенко

Антона Іщенка російські окупанти розстріляли 3 березня 2022 року в селі Андріївка на Київщині. За день до вбивства чоловікові виповнилося 23 роки.

«Антон ходив до дідуся, який мешкає неподалік, щоби зарядити телефони, бо вдома світла вже не було. Він уже повертався городами, в руках мав телефони. Неподалік від будинку діда його забрали. Дід, який це побачив, просив відпустити онука. Але російські солдати сказали не лізти, погрожували розправою», – розповіла тітка загиблого, Галина Відмаченко

Антон Іщенко був родом зі села Андріївка. Закінчив Немішаївський фаховий коледж, де здобув спеціальність електрика. Працював на будівництві у столиці. Мав свою бригаду, яка прокладала кабелі для освітлення в новобудовах. Також працював у селищі Макарів на підприємстві з виготовлення мікросхем та комплектуючих. За рік до повномасштабної війни відслужив в армії.

Антон дуже любив життя. Якщо просили про допомогу, ніколи не відмовляв. Був світлою людиною. Захоплювався відеоіграми, ходив на риболовлю, мав багато друзів…, – розповіла Галина

Тіло Антона Іщенка знайшли наприкінці березня 2022 року на городі місцевих жителів на вулиці Меля.

У загиблого залишилися мама, тато, рідна сестра, бабуся, дідусь, тітка та двоюрідна сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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