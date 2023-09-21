Меморіал: вбиті росією. Петро Бурбан, 32 роки, Львів, вересень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Петро Бурбан

Проти ночі на 19 вересня 2023 року російські військові атакували Львівщину безпілотниками. Три ворожі «Шахеди» влучили по складах у Львові. Там від удару загинув Петро Бурбан. Його тіло під ранок дістали з-під завалів. Це був перший та останній день чоловіка на новій роботі.

Петрові Бурбану було 32 роки. Він родом зі села Городиславичі Львівської області. У 2015-му році одружився. Багатодітний батько – разом з дружиною Наталею виховували двох синів і донечку. Петро любив проводити час зі сімʼєю та друзями, відпочивати на природі.

Коли почалася повномасштабна війна, чоловік добровольцем пішов на фронт захищати Україну. За кілька тижнів до загибелі повернувся додому, шукав роботу та влаштувався на склад. Саме той, який проти ночі 19 вересня атакувала російська армія.

«Підтвердилась жахлива інформація про те, що внаслідок нічної атаки на Львів російськими дронами-камікадзе загинув уродженець села Городиславичі Петро Бурбан… Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, а також усім, хто знав загиблого», – повідомили у Давидівській сільській територіальній громаді

У Петра Бурбана залишилися дружина, троє дітей та інші рідні.

Львівська міська рада опублікувала реквізити для пілтримки родини:

Установа банку: Філія Львівське обласне управління АТ ОЩАДБАНК

МФО 325796 КОД ОТРИМУВАЧА 3029806663

Номер карткового рахунку: UA223257960000026202510355117

Отримувач: ПЕТРІВ НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/