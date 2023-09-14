Меморіал: вбиті росією. Наталія Терещенко, 66 років, Запоріжжя, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Наталія Терещенко

66-річна Наталія Терещенко загинула 10 серпня 2023 року, коли російські військові вкотре завдали ракетного удару по її рідному Запоріжжю. Ворог поцілив у місце громадського відпочинку…

Наталія народилася в Запоріжжі. Працювала вчителькою англійської мови, зокрема у школі №62 та ліцеї «Логос». Коли завершила кар’єру в школі, стала репетиторкою. 15 років давала приватні уроки, працювала до останнього дня. Наталія любила котів – у неї вдома жив рудий улюбленець. Мала чимало планів на майбутнє, хотіла зробити у квартирі ремонт.

«Наталя була життєрадісною, жвавою. Ходила на фітнес, любила гуляти пішки, посиденьки з подругами в кафе за філіжанкою кави. Ми з нею зустрічалися в кав’ярні у середмісті поблизу її будинку. Завжди була доглянутою, з яскравим манікюром, мала яскравий колір волосся. Любила квіткові парфуми. Ми дружили понад 20 років…», – розповіла подруга загиблої, Наталія Степура

Наталію Терещенко поховали на Новоматвіївському цвинтарі у Запоріжжі.

У неї залишилася донька Тетяна.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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