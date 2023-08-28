Меморіал: вбиті росією. Ольга Коптякова, 13 років, Ізюм, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ольга Коптякова

Життя 13-річної Олі Коптякової відібрали російські обстріли Ізюма Харківської області. Дівчинка загинула 9 березня 2022. Того дня будинок на вулиці Першотравневій, 2, де вона мешкала, вчергове зазнав ударів російської армії.

У підвалі й квартирах загинули десятки людей. Серед них – і мама дівчинки, Олена. Вулицю, де розташовувався цей будинок, у січні 2023 року перейменували на вулицю Пам’яті.

Оля Коптякова народилася в Ізюмі. Навчалася у восьмому класі місцевого ліцею №4. Була старостою класу. Любила малювати, мала багато друзів.

«У початковій школі Оля була відмінницею, брала участь у шкільних заходах. Не соромилася казати правду – так, як є, була завжди відвертою», – розповіла її вчителька Яна Приходченко «Дуже привітна і добра дівчинка. Завжди та у всьому допомагала мені, як класній керівниці. Усміхнена, весела, розумна», – додала класна керівниця дівчинки, Тетяна Ярмак

Олю поховали у Харкові. У неї залишилися тато, старший брат і бабуся.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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