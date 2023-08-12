Меморіал: вбиті росією. Світлана Сємєйкіна, 19 років, Запоріжжя, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Світлана Сємєйкіна

Світлані Сємєйкіній було 19 років. Вона загинула 9 серпня 2023 в Запоріжжі. Того дня російські військові завдали ракетного удару по житловому масиву Шевченківського району міста. Наступного ранку стало відомо також про загибель Світланиної подруги Крістіни. Загалом той удар ворога по Запоріжжю відібрав життя трьох людей.

«Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а вже сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їхній голос, їхні життя і разом з тим частинку душі кожного з нас», – повідомили у Матвіївському сільському центрі культури та дозвілля

Світлана Сємєйкіна була родом із Запорізької області. Навчалася в Національному університеті «Запорізька політехніка». Із вересня 2023 року мала переходити на другий курс. Займалася музикою, грала на гітарі. Разом із подругою Крістіною утворили дует «Similar girls». Також Світлана була учасницею «Сover band «Gems».

Світлана і Крістіна виступали просто неба, виконували українські пісні під гітару. Збирали кошти на підтримку Збройних Сил України.

«Я хотів би з тобою ще раз зустрітися, торкнутися до тебе, почути твій голос, але це неможливо. Ти завжди була, є і будеш в моєму серці. Найгарніша, найкраща… Я тебе кохаю», – написав хлопець Світлани, Нікіта «Усі пам’ятають Світлану й Крістіну як натхненних та усміхнених дівчаток. Їхні прекрасні голоси та пісні чула вся Україна. Вони грали на всіх наших святах та дарували всім заряджений і гарний настрій», – додали про музиканток у Матвіївському сільському центрі культури та дозвілля

У Світлани Сємєйкіної залишилися батьки, сестра, хлопець та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/