Меморіал: вбиті росією. Іван Рудов, 16 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Іван Рудов

16-річний Іван Рудов загинув разом із мамою Юлією та бабусею Вірою Лабухіною 21 березня 2022 року від авіаудару російських військ по Маріуполю.

Під час повномасштабної війни ця родина переховувалася від обстрілів у приватному будинку на вулиці Пушкіна в Центральному районі. Саме там жила бабуся Івана, Віра.

Знайомі сім’ї так розповіли про обставини цієї трагедії: «Лабухіна Віра Миколаївна загинула після вибуху авіабомби у своєму домі разом із донькою Юлією Рудовою та онуком Іваном Рудовим, сусідкою Іриною Мірошниченко і ще кількома людьми. Точна кількість убитих невідома. Ванєчку так і не знайшли. Тільки капюшон від куртки».

Іван Рудов народився і зростав у Маріуполі. Навчався в 10 класі ліцею. Його пригадують ввічливим, добрим, спокійним. Мама виховувала Івана самотужки.

«Ваня був тією дитиною, про яку говорять «золоте дитя». Дуже старанний, гарно вчився. З ним не було жодних проблем у школі. Ніколи не сварився з однокласниками», – пригадала колишня класна керівниця хлопця Ольга Цехмістер

В Івана Рудова залишився батько.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/