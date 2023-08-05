Меморіал: вбиті росією. Захисник Володимир Мукан, 35 років, Бахмут, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захисник Володимир Мукан

Молодший лейтенант Володимир Мукан, позивний Блискавка, загинув 29 квітня 2023 року, виконуючи бойове завдання під Бахмутом на Донеччині. Захисник не дожив 1,5 місяця до свого 36-го дня народження.

Володимир народився у Черкасах. Навчався у місцевій школі №34, був відмінником. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Був аспірантом Навчально-наукового інституту філології КНУ. У 27 років захистив дисертацію і став кандидатом філологічних наук. З 2007 року працював журналістом і редактором в українських ЗМІ. Великою пристрастю чоловіка були автомобілі. Він створив ютуб-канал, присвячений цій темі. Кілька років був співорганізатором найбільшого в Україні фестивалю ретро-автомобілів Old Car Land. Розумний, чемний, відповідальний, веселий, скромний, спокійний, тактовний – таким його пам’ятають колеги.

З початком повномасштабної війни Володимир прийняв рішення захищати Україну. Став солдатом 156-го окремого батальйону 118-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Вчився воювати одразу на передовій. Пройшов Харківщину, Луганщину та Донеччину. Продовжував робити те, що умів найкраще, – займався інформаційним забезпеченням.

Наприкінці березня 2023 року Володимир отримав звання молодшого лейтенанта й обійняв посаду заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення. Дуже пишався цим і 21 квітня написав у соцмережі: «Став офіцером Збройних Сил України! Ніколи не думав, що буду військовим. Але випала честь служити в час війни і отримати погон молодшого лейтенанта саме в зоні бойових дій на найгарячішому напрямі. Служу українському народові!» А через 8 днів він загинув.

«Володимир Мукан – це велика втрата для України. Принциповий, сміливий, розумний, винахідливий і максимально продуктивний. Що вимагав і від інших. Нам легко працювалося, бо мали схожу картину світу, схоже почуття гумору. Я дуже любив його за принципову україномовну позицію і за всі наші розмови про все на світі. Коли він з перших тижнів потрапив на війну, переживав за нього, знаючи, який він відчайдух. Прекрасний батько, прекрасний колега і друг», – написав друг і колега загиблого Ельдар Сарахман «Володя був талановитим журналістом і піарником, відповідальним організатором і завзятим автомобілістом, палким ентузіастом ретро техніки. Він брав активну участь в організації технічного фестивалю Old Car Land та запустив перший україномовний канал про автомобілі. Не передати словами той шок і смуток, який ми всі пережили, дізнавшись страшну новину… Адже впевнено мріяли, як незабаром зустрінемось з Володею, знову будемо разом планувати улюблені фестивалі, ралі та пробіги, святкуючи Перемогу…» – написали на сторінці фестивалю

Поховали Героя у рідних Черкасах.

У Володимира залишилися дружина Анна, сини Андрій та Ярослав, рідні, друзі, колеги та побратими, які не можуть повірити у цю втрату і дуже сумують.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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