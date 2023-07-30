Меморіал: вбиті росією. Захисник Владислав Білий, 28 років, Оленівка, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Владислав Білий

Старший солдат Владислав Білий, позивний Хоуп, загинув під час теракту у ніч на 29 липня 2022 року, перебуваючи в російському полоні в колонії тимчасово окупованого селища Оленівка на Донеччині. 5 серпня воїну мало виповнитися 29 років.

Владислав народився у Сімферопольському районі українського Криму. Цікавився всесвітньою історією. Навчався на історичному факультеті Таврійського національного університету імені Володимира Вернадського. Був відомим райтером у графіті культурі. З 2010 року почав відвідувати домашні матчі ФК «Таврія» (Сімферополь). Згодом став ультрас.

8 березня 2014 року Влад разом з товаришами з ультрас вийшов на мирну акцію підтримки територіальної цілісності України. Тоді декілька автобусів проросійських мітингувальників були розбиті, багато людей зазнали травм. Наступного дня після захоплення озброєними росіянами Верховної ради та Ради міністра Криму Владислав разом із товаришами, які також були на мітингу, виїхали до Львова. У 2015 році хлопець пішов добровольцем до батальйону «Азов». Брав участь в АТО на Донбасі.

У 2020 році Владислав вступив до Національного університету «Острозька Академія» на факультет «Журналістика». Незабаром одружився в місті Маріуполь, яке стало його другою домівкою.

Від початку повномасштабного вторгнення Хоуп разом із побратимами з ОЗСП «Азов» НГУ героїчно тримали оборону Маріуполя. Владислав брав участь у запеклих боях на «Азовсталі», був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

«З 2015 року та до кінця Владислав боронив країну, бив ворога на Донецькому напрямку. Слава та шана Герою, який віддав своє життя задля Великої Перемоги України! Навіки в строю!» – написали товариші загиблого

Поховали Героя на Лукʼянівському цвинтарі в Києві.

У Владислава залишилися мама, дружина, друзі і побратими.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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